В Беларуси Милевский на такси попал в ДТП, фото с места происшествия

В Беларуси нападающий российского футбольного клуба "Тосно", бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский на такси попал в ДТП.

Об этом он написал на своей странице в Instagram и опубликовал фотографию поврежденного авто, но позже удалил информацию.

Авария произошла в Минске, игрок утверждает, что после нее он "жив и здоров".

Напомним, осенью 2013 года в Турции Артем Милевский в состоянии алкогольного опьянения разбил свой Ferrari, тогда футболист не пострадал. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: instagram.com/timi1010