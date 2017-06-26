В Беларуси Милевский на такси попал в ДТП, фото с места происшествия

Авария произошла в Минске, экс-игрок "Динамо" жив и здоров.
В Беларуси нападающий российского футбольного клуба "Тосно", бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский на такси попал в ДТП.
Об этом он написал на своей странице в Instagram и опубликовал фотографию поврежденного авто, но позже удалил информацию.
Авария произошла в Минске, игрок утверждает, что после нее он "жив и здоров".
Напомним, осенью 2013 года в Турции Артем Милевский в состоянии алкогольного опьянения разбил свой Ferrari, тогда футболист не пострадал. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: instagram.com/timi1010