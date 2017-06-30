Стало известно, с кем сразится Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет бой с колумбийцем Мигелем Марриагой.

Об этом сообщили в промоутерской компании Top Rank, пишет УНИАН со ссылкой на BoxingScene.

Агентство уточнило, что спортсмены встретятся на ринге 5 августа в американском Лос-Анджелесе.

По его данным, Марриага на профессиональной арене провел 27 боев, дважды проиграл, а из 25 побед 21 одержал нокаутом.

Напомним, в начале апреля Василий Ломаченко уверенно защитил титул чемпиона мира в бою с американцем Джейсоном Сосой, победив его техническим нокаутом в девятом раунде.