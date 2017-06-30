"Динамо" продало Беланду в стамбульский "Галатасарай" за 8 млн

Полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда, в последние сезоны выступавший на правах аренды за немецкий "Шальке 04" и французскую "Ниццу", подписал контракт со стамбульским "Галатасараем", став полноправным игроком турецкого клуба.

Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Как сообщает пресс-служба "львов", сумма трансфера составила 8 млн евро, контракт подписан на четыре года, в течение которых Беланда ежегодно бдет получать зарплату в 3 млн 350 тыс. евро.

Марокканец перешел в "Динамо" в июне 2013 года из французского "Монпелье", киевляне заплатили за марокканца 12 млн евро. За последующие два с половиной сезона провел за клуб 88 матчей, забил 11 мячей. В составе "бело-синих" Юнес дважды стал чемпионом Украины, обладателем Кубка Украины.

фото: galatasaray.org