Киевское "Динамо" разгромило австрийский "Ваттенс", видео голов

1 июля 2017, 11:30

Хацкевич заявил, что первый тайм был безобразным, но второй — порадовал в плане ведения игры.

30 июня состоялся первый матч киевское "Динамо" под руководством нового наставника Александра Хацкевича. В товарищеской встрече на сборе в Австрии киевляне разгромили австрийский клуб "Ваттенс" со счетом 4:0.

"Динамо" - "Ваттенс" 4:0

Голы: Кадар, 55, Буяльский, 56, Беседин, 72, Цыганков, 76 

Киевляне провели игру двумя разными составами, а все голы были забиты во втором тайме.

Поединок начался для "Динамо" вполне удачно: уже на первой минуте встречи при хорошей передаче Ярмоленко на Хльобаса, могли открыть счет. Однако один из полевых игроков "Ваттенса" отбил мяч, сообщается на сайте "Динамо".

Австрийцы почти сразу же завладел преимуществом и ближе к 15-й минуте основательно перевел игру на половину поля "Динамо". По сути, "Ваттенс" владел преимуществом весь первый тайм,

В итоге, первая половина матча завершилась со счетом 0:0.

Зато сразу после перерыва "Динамо" изменило не только ситуацию на поле, но и цифры на табло. С возобновлением поединка игра сразу же переместилась на половину поля "Ваттенса", а уже на 55-й минуте киевляне открыли счет: Цыганков, исполняя штрафной с правого фланга, подал на дальнюю штангу и там Кадар в касанием поразил ближний угол ворот — 1:0. Не успели австрийцы прийти в себя, как вновь вынуждены были начинать с центра поля: на этот раз Буяльский, получив передачу из глубины поля, ударом с линии штрафной эффектно перебросил слишком выдвинувшегося из ворот голкипера "Ваттенса" — 2:0.

После этого игра на какое-то время выровнялась, но на 68-й минуте динамовцы были очень близки к тому, чтобы довести счет до крупного: после дальнего удара Антунеша мяч угодил в перекладину ворот "Ваттенса". Впрочем, спустя четыре минуты команда Хацкевича все-таки добилась своего: в контратаке "Динамо" Цыганков, ворвавшись в штрафную, обыграл двух игроков "Ваттенса", сделал передачу на Беседину, отсекая тем самым голкипера, и динамовский форвард с двух метров без проблем поразил цель — 3:0.

Ну а 76-й минуте счет стал разгромным: всё тот же Цыганков, исполняя штрафной с правого фланга, мастерским ударом обвел стенку, мяч чиркнул о голову игрока "Ваттенса" и влетел в дальний угол — 4:0. 

"Первый тайм был безобразным, как в плане отношения, так и в плане организации. Касается это, конечно, не всех. Но второй тайм порадовал в плане ведения игры. То, что требуется, выполнялось — быстрый переход из обороны в атаку, после потери мяча возвращались, работали от своей позиции. И, как следствие — совершенно другая картинка и совершенно другой результат", — сказал Хацкевич. 

"Динамо" (1 тайм): Бущан, Очигава, Вида, Пантич, Морозюк, Шепелев, Рыбалка, Михайличенко, Ярмоленко, Яремчук, Хлебас.

"Динамо" (2 тайм): Маханьков, Антунеш, Хачериди, Кадар, Бурда (Тымчик, 73), Корзун, Сидорчук, Цыганков, Гусев (Гонсалес, 73), Буяльский, Беседин.

"Ваттенс" (стартовый состав): Освальд, Циммерхофер, Пеллицари, Гугганиг, Бухахер, Ковачич, Кекеж, Мадер, Праутер, Джурдик, Катник.

Стоит отметить, что свой следующий контрольный матч "Динамо" проведет 1 июля. На этот раз соперником киевлян будет румынская команда "Ботошани". Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Видео: ФК "Динамо" Київ

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