В США украинский боксер нокаутировал мексиканца, видео боя

В американском Сакраменто бронзовый украинский боксер, призер Олимпийских игр в Лондоне, полусредневес Тарас Шелестюк победил мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса.

Об этом пишет Укринформ.

Агентство уточнило, что в первом раунде наш соотечественник отправил соперника в нокдаун, а в третьем раунде — нокаутировал.

Позже украинец сказал, что нашел свою дистанцию и "начал выбрасывать мощные удары".

"Когда я впервые поймал его, он упал, и это был нокдаун. Момент с нокаутом? Это хороший контрудар", — добавил Шелестюк. Нынешняя победа стала для него 16-той на профи-ринге и десятой — нокаутом.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел бой между супертяжеловесом украинцем Андреем Руденко и российским супертяжем Александром Поветкиным (прозвище — "Русский витязь") за пояса WBO International и WBA International, первый уступил противнику по очкам.

Видео: UkraineAtamansPRO