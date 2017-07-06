Сборная Украины сделала значительный рывок в рейтинге ФИФА

Международная футбольная федерация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд мира, в котором Украина с 37 позиции в рейтинге поднялась на 25 место (843 балла).

Как сообщается на сайте ФФУ, сборная Украины, которая в начале июня сыграла два матча — в товарищеском спарринге уступила Мальте и в поединке отбора на ЧМ-2018 обыграла Финляндию, сделала значительный рывок вперед.

В первой десятке рейтинга также произошли знаковые изменения: возглавила его Германия (1609), выигравшая Кубок Конфедераций, сместив на второе место Бразилию (1603). Третью позицию занимают аргентинцы. В пятерку лучших сборных вошли Португалия (1332) и Швейцария (1329), а ТОП-10 мирового футбола оставила Испания (1114).

Рейтинг ФИФА от 6 июля:

1. Германия (3)

2. Бразилия (1)

3. Аргентина (2)

4. Португалия (8)

5. Швейцария (9)

6. Польша (10)

7. Чили (4)

8. Колумбия (5)

9. Франция (6)

10. Бельгия (7)

...

24. Египет (20)

25. Украина (37)

26. Коста-Рика (19)

Стоит от метить, что свои следующие матчи сборная Украины сыграет в сентябре. Соперниками нашей сборной станут команды Турции и Исландии.