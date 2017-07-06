Хацкевич изменил схему игры "Динамо"

Новый главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич после прихода в команду сразу заявил что она будет играть по другой схеме — 4-4-2.

Об этом в интервью рассказал полузащитник команды Виталий Буяльский, говорится на сайте клуба.

В то же время спортсмен подчеркнул, что у него остались те же функции и задачи, в частности, играть вперед, забивать голы, отдавать голевые передачи.

"Когда пришел новый главный тренер, он сразу сказал, что мы будем играть по схеме 4-4-2, но по ситуации и 4-4-1-1. Все будет зависеть от результата, от того как команда передвигается. Во время игры все может поменяться", — отметил футболист.

Напомним, в конце мая Сергей Ребров заявил об отставке с поста главного тренера "Динамо". В начале июня команду официально возглавил Александр Хацкевич. Позже СМИ узнали, что ему будут платить в два раза меньше, чем Реброву.

Схема 4-4-2 — предполагает наличие на поле двух чистых нападающих, четырех защитников и стольких же полузащитников, а 4-4-1-1 — четырех защитников, двух центральных и двух крайних полузащитников, атакующего полузащитника и ярко выраженного бомбардира.