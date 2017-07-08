Усик получил первый номер посева в боксерской Лиге чемпионов

Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик посеян под первым номером на World Boxing Super Series.

Согласно рейтингу, украинец не встретится с другими чемпионами — Муратом Гассиевым (IBF), Майрисом Бриедисом (WBC), Юниером Дортикосом (WBA) — до стадии полуфинала, сообщают boxingnews.

Таким образом, соперниками Усика могут стать — кубинец Майк Перес, поляк Кшиштоф Влодарчик, немец Марко Хук и россиянин Дмитрий Кудряшов. Жеребьевка нового грандиозного боксерского турнира — World Boxing Super Series — состоится сегодня поздно вечером в Монако.

Цель соревнований — определить абсолютных чемпионов мира в двух весовых категориях — первом тяжелом весе и втором среднем.

В World Boxing Super Series выступят 16 боксеров, которые поборются за призовой фонд в размере 50 миллионов долларов.

Напомним, ранее Усик заявил, что проведет следующий бой 26 августа на одном из стадионов нашей страны.