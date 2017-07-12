Трансфер Ярмоленко в "Рому". "Динамо" требует от итальянцев 25 миллионов евро — СМИ

Киевское "Динамо" и итальянская "Рома" по-прежнему пребывают в переговорной фазе относительно трансфера Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на информацию итальянских СМИ.

Правда, пока клубы далеки от того, чтобы прийти к согласию относительно суммы отступных за Ярмоленко.

Киевляне желают продать своего лидера не менее, чем за 25 миллионов евро, римляне же настаивают на 15 млн евро + возможные бонусы.

В то же время "Рома" продала своего лидера Мохамеда Салаха в "Ливерпуль" и теперь ищет ему замену, пишет football.ua.

"Нам нужно заполучить игрока в ту зону, где есть кадровый дефицит — правый фланг атаки. У нас нет ни одного левоногого игрока. Это определенно то, над чем стоит поработать в первую очередь", — заявил Эусебио Ди Франческо, наставник "Ромы".

Стоит отметить, что под это описание как раз подпадает Ярмоленко, у которого "рабочей" является левая нога.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Ярмоленко со стороны немецкой "Баварии".