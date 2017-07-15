Битва за Суперкубок Украины. Сегодня сразятся "Шахтер" и "Динамо"

В субботу вечером, 15 июля, в Одессе состоится мачт за Суперкубок Украины — между собой сразятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Игра пройдет на стадионе "Черноморец", ее начало запланировано в 21:00.

"Горняки" уже семь раз выигрывал Суперкубок Украины, а динамовцы — шесть, пишет football.ua.

Между тем в очных противостояниях в рамках противостояний за трофей преимущество у киевлян — пять побед против четырех у дончан.

Ориентировочные составы команд-соперниц:

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Бернард — Феррейра;

"Динамо": Рудько — Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш — Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Цыганков, Ярмоленко — Беседин.

Ранее сообщалось, что в Одессе на матч за Суперкубок будут пускать по документам. Напомним, комитет арбитров ФФУ решил заменить арбитра Анатолия Жабченко, который должен был следить за игрой, на другого специалиста, из-за его фигурирования в "чистилище" огранизации "Миротворец".