Битва за Суперкубок. "Шахтер" уверенно победил "Динамо", опубликованы фото и видео

В субботу вечером, 15 июля, в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором сразились извечные соперники: донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Игра звершилась уверенной победой "горняков" со счетом 2:0.

С первых минут "Динамо" постаралось забрать мяч под свой контроль, а "горняки" были не против — контратакующая игра далеко не самое слабое умение дончан, пишет football.ua.

Было видно, что подопечные Хацкевича рассчитывали на быстрый забитый гол, но счет открыл "Шахтер". Отличную комбинацию развернули "горняки": Бернард нашел передачей во фланг Исмаили, а последний шикарно прострелил на дальнюю штангу, где уже был тут как тут Факундо Феррейра — аргентинцу было очень тяжело промахнуться, 1:0.

Номинальные гости постарались сразу создать момент в ответ — Дьемерси Мбокани выиграл "второй этаж" в борьбе несколькими соперниками и пробил головой — мяч стукнулся о землю и перелетел через перекладину. У дончан привычно активничали бразильцы, которые раз за разом прорывались через центральную зону оппонента, но создать 100% момент не удавалось.

На исходе тридцати минут игры Динамо могло сравнять счет — Денис Гармаш оказался первым на отскоке в чужой штрафной и пробил — Андрей Пятов среагировал на удар, а Дарио Срна предотвратил добивание Мбокани.

Под конец тайма Гармаш под очень острым углом вырвался на свидание с Пятовым и при попытке обвести Андрея рухнул на газон — откровенная симуляция от Дениса, которая осталась без внимания главного арбитра. До конца тайма ничего интересного больше не произошло.

В начале второй половины игры предпочтительней выглядели дончане, что и вылилось в еще один гол от Феррейры — Исмаили прострелил с левого фланга, а Факундо замкнул дальнюю штангу, 2:0.

Хацкевич выпустил Артема Беседина в пару к Мбокани, что позволило немного увеличить натиск на владения "Шахтера". Горняки играли достаточно прагматично, отражая атакующие выпады соперника. В одном из моментов Степаненко неудачно принял мяч и был вынужден сбивать подоспевшего к игровому снаряду Беседина, что обошлось Тарасу ценой второй желтой карточки. Номинальные хозяева остались в меньшинстве, а у "Динамо" было еще десять минут основного времени.

"Динамо" пыталось провести финальный штурм, но успехом он не увенчался — "горняки" легко сдержали натиск соперника, а кроме того, не забывали совершать контрвыпады. Как итог, Шахтер начал сезон-2017/2018 с титула и продолжит подготовку к Лиге чемпионов уже через официальные игры в УПЛ.

"Шахтер" — "Динамо" 2:0

Голы: Феррейра, 8, 56

"Шахтер": Пятов — Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Малышев (Коваленко, 46), Степаненко — Марлос, Бернард, Тайсон (Дентиньо, 77) — Феррейра (Ордец, 87)

"Динамо": Рудько — Морозюк, Вида, Хачериди, Антунеш — Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 79), Цыганков (Гонсалес, 69) — Гармаш (Беседин, 62) — Мбокани

Предупреждения: Степаненко, Бернард — Буяльский, Сидорчук

Удаление: Степаненко, 80 (вторая желтая карточка)

Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после матча заявил, что его подопечные контролировали игру и добились заслуженной победы в матче за Суперкубок Украины против "Динамо".

"Сегодня наша команда победила заслуженно. Мы очень хорошо начали игру, забили ранний гол. После этого Динамо проявило хорошую реакцию и у них были некоторые моменты", — сказал Фонсека.

"Во втором тайме мы полностью доминировали, контролировали весь матч. Не стоит забывать, что Динамо — очень сильная команда, но сегодня мы просто оказались лучше", — отметил он.

"Это Динамо сильно отличается от команды образца концовки прошлого сезона. Сейчас у них новые тренеры с новыми идеями, но я ни в коем случае не говорю, хуже они стали играть или лучше. Я не делаю таких сравнений", — добавил португалец.

В свою очередь Александр Хацкевич проанализировал матч с "Шахтером" и отметил положительные моменты в игре.

"Была динамичная игра без центра поля. Мы с первых минут не разобрались в опорной зоне. Через Тайсона все атаки разгонялись, а после пропущенного мяча мы имели моменты, но не сумели забить", — отметил он.

"Во втором тайме потеряли нити игры, но "Шахтер" играл по счету и мы выпустили второго нападающего Беседина, у Мбокани не вышло реализовать свои моменты", — констатировал Хацкевич.

"Команда играла до конца, когда были в равных составах и когда стали играть в большинстве. Когда выпустили второго нападающего, мы немножко неправильно стали играть, неправильно доставляли мяч", — добавил он.

Напомним, ранее ФФУ отменила назначение главного арбитра из базы "Миротворца" на матч Суперкубка.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).