Премьер-лига. Выездные победы "Олимпика" и "Стали", видео голов

В воскресенье вечером, 17 июля, в Запорожье на "Славутич-Арена" завершился матч первого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" проиграла "Стали" из Каменского со счетом 0:1.

Единственный гол в этом матче на 60-й минуте забил Андрей Якимив, пишет УНИАН.

Игроку удался сильнейший удар со штрафного, после которого мяч влетел в ворота. Как до, так и после этого момента, большим преимуществом владели хозяева поля, но забить хотя бы один гол луганчанам так и не удалось.

В некоторых эпизодах от команды элементарно отворачивалась удача, а зачастую великолепно играл вратарь "Стали" Герман Пеньков.

"Заря" — "Сталь" 0:1

Гол: Якимив, 60

"Заря": Шевченко — Сухоцкий, Форстер, Чечер, Опанасенко — Гречишкин, Харатин — Калитвинцев, Паулиньо (Любенович, 66), Лунев (Кабаев, 59) — Безбородько (Кочергин, 40)

"Сталь": Пеньков — Мыцик, Даниелян, Грачев — Михайличенко, Якимив (Кныш, 75), Э. Малакян, Мысык, Месхи — Кузык (Костенко, 90) — Щебетун (Г. Малакян, 63)

Предупреждения: Харатин — Даниелян, Михайличенко, Мыцик, Пеньков

Еще один матч прошел в Александрии, где местный клуб принимал донецкий "Олимпик" и уступил сопернику со счетом 0:2.

Гости быстро завладели преимуществом в этом матче, а в середине первого тайма решили исход игры в свою пользу.

На 16-й минуте Моха Рхарсалла с левого фланга навесил точно на голову Владиславу Хомутову, который отправил мяч в правый от себя угол ворот соперника.

А спустя 20 минут, на 36-й, Моха разогнал контратаку гостей, а Дмитрий Немчанинов слева ворвался в штрафную "Александрии" и сильным ударом отправил второй мяч в ворота хозяев поля.

"Александрия" — "Олимпик" 0:2

Голы: Хомутов, 16, Немчанинов, 36

"Александрия": Панькив — Чеботаев, Гитченко, Басов, Бацула — Банада (Пономарь, 61), Запорожан (Каленчук, 46) — Полярус, Грицук, Цуриков (Кулиш, 72) — Ситало

"Олимпик": Махарадзе — Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Немчанинов — Хомутов (Лухтанов, 80), Богданов (Брикнер, 62), Цымбалюк, Шестаков, Моха — Биленький (Федорив, 66)

Предупреждения: Гитченко, Каленчук, Ситало, Цуриков, Чеботаев, Бацула — Биленький, Немчанинов, Моха

Матчи "Динамо" — "Черноморец" и "Ворскла" — "Шахтер" состоятся во вторник, 18 июля.

Напомним, ранее "Зірка" сыграла вничью во Львове, а "Мариуполь" и "Верес" мячей не забивали.

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