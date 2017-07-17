Премьер-лига. Выездные победы "Олимпика" и "Стали", видео голов

"Александрия" принимала донецкий "Олимпик" и уступила сопернику со счетом 0:2.
В воскресенье вечером, 17 июля, в Запорожье на "Славутич-Арена" завершился матч первого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" проиграла "Стали" из Каменского со счетом 0:1.
Единственный гол в этом матче на 60-й минуте забил Андрей Якимив, пишет УНИАН.
Игроку удался сильнейший удар со штрафного, после которого мяч влетел в ворота. Как до, так и после этого момента, большим преимуществом владели хозяева поля, но забить хотя бы один гол луганчанам так и не удалось.
В некоторых эпизодах от команды элементарно отворачивалась удача, а зачастую великолепно играл вратарь "Стали" Герман Пеньков.
"Заря" — "Сталь" 0:1
Гол: Якимив, 60
"Заря": Шевченко — Сухоцкий, Форстер, Чечер, Опанасенко — Гречишкин, Харатин — Калитвинцев, Паулиньо (Любенович, 66), Лунев (Кабаев, 59) — Безбородько (Кочергин, 40)
"Сталь": Пеньков — Мыцик, Даниелян, Грачев — Михайличенко, Якимив (Кныш, 75), Э. Малакян, Мысык, Месхи — Кузык (Костенко, 90) — Щебетун (Г. Малакян, 63)
Предупреждения: Харатин — Даниелян, Михайличенко, Мыцик, Пеньков
Еще один матч прошел в Александрии, где местный клуб принимал донецкий "Олимпик" и уступил сопернику со счетом 0:2.
Гости быстро завладели преимуществом в этом матче, а в середине первого тайма решили исход игры в свою пользу.
На 16-й минуте Моха Рхарсалла с левого фланга навесил точно на голову Владиславу Хомутову, который отправил мяч в правый от себя угол ворот соперника.
А спустя 20 минут, на 36-й, Моха разогнал контратаку гостей, а Дмитрий Немчанинов слева ворвался в штрафную "Александрии" и сильным ударом отправил второй мяч в ворота хозяев поля.
"Александрия" — "Олимпик" 0:2
Голы: Хомутов, 16, Немчанинов, 36
"Александрия": Панькив — Чеботаев, Гитченко, Басов, Бацула — Банада (Пономарь, 61), Запорожан (Каленчук, 46) — Полярус, Грицук, Цуриков (Кулиш, 72) — Ситало
"Олимпик": Махарадзе — Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Немчанинов — Хомутов (Лухтанов, 80), Богданов (Брикнер, 62), Цымбалюк, Шестаков, Моха — Биленький (Федорив, 66)
Предупреждения: Гитченко, Каленчук, Ситало, Цуриков, Чеботаев, Бацула — Биленький, Немчанинов, Моха
Матчи "Динамо" — "Черноморец" и "Ворскла" — "Шахтер" состоятся во вторник, 18 июля.
Напомним, ранее "Зірка" сыграла вничью во Львове, а "Мариуполь" и "Верес" мячей не забивали.
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