"Тебе стало легче?". Ярмоленко успокаивал ультрас на матче за Суперкубок, опубликовано видео

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко во время матча за Суперкубок Украины успокаивал активных фанатов "бело-синих", бросающих на поле петарды.

Соответствующее видео опубликовано на портале YouTube.

В ответ футболист получил оскорбления и, досадно махнув рукой, вернулся в игру.

Отметим, что матч останавливали несколько раз из-за брошенных файеров и петард. Президент УПЛ Владимир Генинсон пообещал, что киевский клуб накажут за поведение фанатов.

Видео: Сергей Болотников.