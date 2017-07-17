"Тебе стало легче?". Ярмоленко успокаивал ультрас на матче за Суперкубок, опубликовано видео

В ответ футболист получил оскорбления.
Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко во время матча за Суперкубок Украины успокаивал активных фанатов "бело-синих", бросающих на поле петарды.
Соответствующее видео опубликовано на портале YouTube.
В ответ футболист получил оскорбления и, досадно махнув рукой, вернулся в игру.
Отметим, что матч останавливали несколько раз из-за брошенных файеров и петард. Президент УПЛ Владимир Генинсон пообещал, что киевский клуб накажут за поведение фанатов.
Видео: Сергей Болотников.