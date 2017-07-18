Руководство болгарского клуба положило глаз на Луческу — СМИ

Руководство болгарского футбольный клуба "Лудогорец" рассматривает кандидатуру румына Мирчи Луческу на пост главного тренера.

Об этом пишет football.ua, ссылаясь на данные местного ресурса Topsport.

Издание уточнило, что одной из главных причин, почему специалист может возглавить команду, является его умение работать с бразильцами.

Препятствием может стать высокая зарплата румына. Альтернативой Луческу является болгарин Димитар Димитров, который сейчас тренирует казахстанский "Иртыш".

Ранее совет директоров питерского "Зенита" досрочно расторгнул контракт с Мирчей Луческу, который был главным тренером игроков с 24 мая 2016 года. В прошлом году он ушел в отставку с поста наставника донецкого "Шахтера" (занял должность 18 мая 2004-го) в статусе самого титулованного наставника в украинском футболе.