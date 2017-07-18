Первый тур УПЛ. Победы "Шахтера" и "Динамо", видео голов

Во вторник, 18 июля, в украинской Премьер-лиге состоялись два матча. Донецкий "Шахтер" в Полтаве разгромил "Ворсклу" 3:0, а "Динамо" в Киеве одержало победу над "Черноморцем" 2:1.

В Полтаве команда Паулу Фонсеки отличилась на 27-й минуте, пишет УНИАН.

Факундо Феррейра умело распорядился мячом в чужой штрафной, точно пробив в ближний верхний угол.

Еще два взятия ворот состоялись после перерыва. На 66-й минуте Марлос забил красивый гол дальним ударом. А на 90+3-й минуте Алан Патрик поставил точку в разгроме "Ворсклы".

"Ворскла" — "Шахтер" 0:3

Голы: Феррейра, 27, Марлос, 66, Патрик, 94

"Ворскла": Шуст — Пердута, Чижов, Даллку, Сапай – Чеснаков, Скляр (Одарюк, 74) — Кадымян, Шарпар, Ребенок — Коломоец (Шаповал, 88)

"Шахтер": Пятов — Срна, Кривцов, Ордец, Исмаили — Патрик, Коваленко, Марлос, Дентиньо (Петряк, 82), Бернард (Танковский, 71) — Феррейра (Бланко Лещук, 87)

Предупреждения: Скляр, Сапай, Чижов - Кривцов, Коваленко

Поединок в Киеве проходил на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского без зрителей из-за решения КДК ФФУ.

Несчастливой для "Динамо" стала 13-я минута: киевляне обрезались на своей половине поля, "Черноморец" организовал выход три в три: Третьяхов отдал направо на Хобленко, который разобрался с Ковалем. 0:1.

"Бело-синие" сравняли счет на 22-й минуте: после паса Гармаша отличился Шепелев.

И еще в первом тайме тот же Шепелев стал автором голевой передачи, разыграв комбинацию с Ярмоленко. Андрей с близкого расстояния закатил мяч в ворота. 2:1.

Второй тайм прошел в основном в атаках "Черноморца", хотя наиболее реальный момент был снова у Шепелева — одесситов спасла штанга. Одесситы доигрывали матч вдесятером из-за удаления Каплиенко.

"Динамо" — "Черноморец" 2:1

Голы: Шепелев, 22, Ярмоленко, 42 — Хобленко, 13

"Динамо": Коваль — Морозюк, Хачериди, Вида, Кадар — Сидорчук, Шепелев (Корзун, 75) — Ярмоленко, Гармаш (Цыганков, 69), Гонсалес — Мбокани (Кравец, 80)

"Черноморец": Безрук — Зубейко, Азацкий, Рахманов, Каплиенко — Мусолитин (Антонов, 66), Бобко (Политыло, 46) — Третьяков, Ковалец, Татарков (Каверин, 63) — Хобленко

Предупреждения: Вида — Каплиенко, Ковалец

Удаление: Каплиенко, 73 (вторая желая карточка)

Напомним, 17 июля, в Запорожье луганская "Заря" проиграла "Стали" из Каменского со счетом 0:1.

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Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).