Коллина разорвал контракт с Федерацией футбола Украины — СМИ

Куратор судейского корпуса Украины итальянец Пьерлуиджи Коллина прекратил свое сотрудничество с Федерацией футбола Украины.

Об этом сообщает ua-football.com со ссылкой на два разных источника.

Отмечается, что Коллина не участвовал в предсезонных подготовительных сборах украинских арбитров. Куратора не было ни на тестировании, ни на инструктаже, ни на семинарах.

По информации от источников, Коллина воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации. Свои функции Пьерлуиджи Коллина передал главе Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.

Источники добавляют, что действующих арбитров неприятно поразило то, что Коллина не выполнил своих обязательств во время подготовительного процесса. Ни подтверждения, ни опровержения этой информации от ФФУ пока нет.

Напомним, ранее Коллина рассказал, почему решил остаться работать в Украине.