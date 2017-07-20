Ажиотаж и буря зрительского интереса. Как в США готовятся к яркому боксерскому шоу

Недавно завершился четырёхдневный промо-тур Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора по четырём мегаполисам США, Канады и Англии, посвящённый их боксёрскому матчу 26 августа.

О том, сколь огромный интерес вызывает это событие, лучше всего свидетельствует ажиотаж, вызванный каждой из пресс-конференций среди болельщиков и представителей СМИ, сообщили "Главреду" в пресс-службе всемирной лиги WWFC.

Трибуны залов, где проходили горячие встречи бойцов, были забиты битком. И это при том, что вход не был свободным — места занимались согласно купленным билетам.

Сравнимую бурю зрительского интереса в мире единоборств за последние годы вызвал, разве что, "бой века" того же Мейвезера и Мэнни Пакьяо, состоявшийся в мае 2015 года. Мог ли кто-то ещё совсем недавно представить, что соперничество боксёра и бойца смешанного стиля вызовет такую реакцию болельщиков?

Конечно, очень большую роль играет масштаб личностей. Всё-таки Мейвезера и Макгрегор — это, если называть вещи своими именами, главные звёзды и наиболее узнаваемые лица своих видов спорта. Но такой успех также стал возможен во многом благодаря стремительному развитию и росту популярности ММА.

На заре своего существования смешанные единоборства воспринимались скорее как чистое шоу, чем настоящий спорт. Со временем, однако, ситуация менялась, и сейчас в восприятии общественности это такой же полноценный вид спорта, как, например, тот же бокс. Разве что с не такой богатой и продолжительной историей. И совершенно не случайно ММА, как вид спорта, уже претендуют на то, чтобы получить статус олимпийского.

В Украине нишу лидера ММА вот уже не первый год удерживает лига WWFC — World Warriors Fighting Championship. Развиваясь и прогрессируя параллельным курсом с самим спортом, она стремительно множит армию поклонников смешанных единоборств в нашей стране, из раза в раз радуя красочными турнирами мирового класса.

"Для события масштаба Мейвезер vs Макгрегор шоу — это не только сам бой, но и всё, что происходит сейчас, тоже, — подчёркивает вице-президент WWFC Денис Перч. — По этой причине оба бойца переигрывают. Хотя видно, что у них уже проявляется очевидная неприязнь друг к другу. А вообще, Флойд оказался в ситуации, в которой сам не раз выступал в роли провокатора, и впервые в его присутствии кто-то позволил так высказываться о нём. Что ж, любители единоборств любят словесные перепалки между бойцами, но лично я негативно отношусь к такого рода неспортивному поведению. Соперника нужно уважать".

И яркого шоу, и взаимного уважения соперников было в избытке на крайнем турнире WWFC 7, который с успехом был проведён 14 июня в киевском Дворце спорта. Безостановочный экшн из 14-ти поединков захватил публику похлеще первоклассного триллера, а победы талантливых украинских бойцов Светланы Гоцык и Сергея Спивака в титульных поединках стали настоящим украшением памятного вечера.

И всё же, каким бы приятным не было бремя лидера, оно накладывает дополнительную ответственность. В WWFC это прекрасно понимают и потому не собираются останавливаться на достигнутом, ставя перед собой по-настоящему амбициозные цели.

"Развитие ММА в Украине — одна из наших главных задач, но далеко не единственная. Мы хотим и будем прогрессировать с каждым новым турниром, постепенно выходя на лидирующие позиции и в международном масштабе. Это неблизкий и трудный путь, но мы знаем, что для этого нужно, и потому смотрим в будущее с неприкрытым оптимизмом", — говорит Перч.

В том, что прогресс лиги не стоит на месте, болельщики смогут убедиться уже 27 сентября, посетив турнир WWFC 8, который по традиции примет столичный Дворец спорта.

Напомним, недавно в Киеве прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 7, организованный всемирной лигой World Warriors Fighting Championship.