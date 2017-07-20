Ты там передай пацанам. "Миля" пригрозил обидеться на журналистов

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, выступающий ныне за брестское "Динамо", рассказал, что следит за тем, что о нем пишут в СМИ, и в шутку пригрозил обидеться.

Об этом он заявил журналистам белорусской Tribuna.com.

"Хорошо чувствую себя. Каждый день тренируюсь вместе с командой. У меня была предсезонная подготовка вместе с "Тосно", пахал на сборах, поэтому моя физическая форма не вызывает сомнений.

Кстати, что вам все неймется? То одно, то второе, то пятое, то десятое… Постоянно подкалываете меня, я же все читаю.

Ты там передай пацанам, что я возьму и обижусь, потом совсем разговаривать не буду. Так что смотрите у меня", — сказал Милевский.

Напомним, ранее в Беларуси Милевский на такси попал в ДТП.