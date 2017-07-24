На Дефлимпиаде-2017 украинская каратистка ярко победила россиянку и завоевала "золото"

На проходящих в турецком Самсуне ХХІІ летних Дефлимпийских играх сборная Украины завоевала уже 36 медалей. Золото в копилку "сине-желтой" команды принесла Вита Гаврилова, ярко победившая спортсменку из России в каратэ (кумитэ) в весовой категории до 55 кг.

Об этом Национальный комитет спорта инвалидов Украины сообщает на своей странице в Facebook.

До этого еще одна медаль в кумитэ — бронзу — взял Вячеслав Новиков, выступающий в весовой категории до 60 кг.

Кроме того, 34-ю медаль национальной дефлимпийской сборной команде Украины принесла сегодня утром каратистка Инна Мажара (в индивидуальных соревнованиях по кате).

Таким образом, у сборной Украины 8 золотых, 9 серебряных и 19 бронзовых медалей. Она в общекомандном зачете она занимает второе место после россиян, южнокорейцы — третьи.

Фото: Facebook Нацкомитета спорта инвалидов Украины