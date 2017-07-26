Стало известно, где пройдет бой Усика и Хука в боксерской суперсерии

Поединок украинского боксера Александра Усика против немца Марко Хука в рамках Всемирной боксерской суперсерии состоится 9 сентября в Берлине.

Информация о билетах и андеркарте поединка должна появится в ближайшее время, сообщает boxing-mma.com.

Стоит отметить, что непобежденный Александр Усик – первый номер "посева" турнира World Boxing Super Series и главный претендент на победу. Поединок Усик — Хук пройдет на арене Max-Schmeling-Halle, вмещающей чуть более десяти тысяч зрителей.

30-летний Александр Усик провел на профессиональном ринге 12 поединков и во всех победил, 10 раз — нокаутом. В рейтинге боксеров первого тяжелого веса он занимает первое место, чемпион по версии WBO.

32-летний Марко Хук провел 45 поединков: 40 побед, 4 поражений и 1 ничья. В рейтинге занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Хук пройдет 9 сентября в Киеве. Позже генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал нам, что поединок Усика во Дворце Спорта маловероятен из-за небольшой вместительности арены.

Напомним, четвертьфинальный поединок даст старт боксерской Лиге чемпионов, церемония жеребьевки которого состоялась в Монако. В World Boxing Super Series примут участие 16 боксеров в двух весовых категориях. Они разыграют призовой фонд в размере 50 миллионов долларов.