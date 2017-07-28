Зинченко может стать игроком итальянского "Наполи" — СМИ

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко может стать игроком итальянского "Наполи".

В ближайшее время "горожане" будут решать, куда отпустить украинца, пишет sport.ua.

О деталях возможной сделки не сообщается. Также украинцем интересуются клубы из Англии и Германии.



Переход в "Наполи" зависит от возможного трансфера 32-летнего итальянского полузащитника Эмануэле Джаккерини в пражскую "Спарту", который может состояться в ближайшие часы.



Контракт Зинченко с "Манчестер Сити" рассчитан до 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор "Жироны" работает над трансфером Зинченко в Испанию.

Фото: @ManCity.