Усик опубликовал трогательное фото с сыновьями: родные "усики"

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик на Прикарпатье в Буковеле готовится к своему следующему поединку. При этом боксер не забывает уделять время своим детям.

На страницах в соцсетях боксер опубликовал фото со своими сыновьями — Кириллом и Михаилом.

На фото чемпион посадил обеих сыновей на плечи. "Усик и Усики", — подписал он снимок.

"Отец-молодец", "Очень милое фото, Усики", "Козацькому роду, нема переводу",

"Побольше фоток с детьми! Мотивируйте других мужчин своих примером!", "Сильный отец и ещё и боец", "Козак и козачата", — комментируют подписчики.

Напомним, Усик признан лучшим боксером планеты в тяжелой весовой категории в рейтинг американского сайта ESPN.