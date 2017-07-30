Премьер-лига. Тяжелые три очка "Шахтера", разгромная победа "Динамо", видео голов

30 июля 2017, 10:12

Еще и 10 минут не прошло, а немногочисленные зрители на стадионе "Метеор" уже увидели гол.

"Шахтер" одержал победу над "Сталью"

В субботу вечером, 29 июля, были сыграны три матча в рамках Премьер-лиги. В одном из них "Сталь" в Днепре принимала донецкий "Шахтер".

Еще и 10 минут не прошло, а немногочисленные зрители на стадионе "Метеор" уже увидели гол, пишет football.ua.

Гор Малакян выдал длинную передачу со своей половины поля. Мяч должен был стать легкой добычей для Дарио Срны или Андрея Пятова, но пока они разбирались, кто же должен сыграть, Орест Кузык выцарапал мяч и перекинул вратаря — 1:0.

Атаки "горняков" то и дело заканчивались подачами в штрафную. Факундо Феррейра нередко выигывал верховую борьбу, но ударам аргентинца не хватало точности. Тем не менее, не покидало ощущение, что "сталевары" все-таки не устоят – уж настолько явным было преимущество донецкой команды.

На 43-й минуте Егише Меликян сменил своего форварда Алексея Щебетуна на Даниила Кныша. Неизвестно, повлияла ли замена на концентрацию "сталеваров", но через пару минут счет уже стал равным. В ходе очередной атаки Тайсон отдал на Исмаили, получил пас обратно и поразил шестерку ворот Германа Пенькова. 1:1, именно с таким счетом команды отправились отдыхать.

Всю вторую половину встречи "Шахтер" неспешно поддавливал "Сталь", но Феррейра с завидной регулярностью отправлял мяч выше ворот после выигранных единоборств.

Арбитр встречи добавил 4 минуты — в матче было показано немало желтых карточек. Игроки "Стали" не чурались тянуть время и в конце концов это сыграло с ними злую шутку. По истечении 4 добавленных минут Пеньков ввел мяч в игру, но свисток арбитра промолчал — Бондарь компенсировал время, которое затягивалось после 90 основных минут встречи. Срна сразу же выбил мяч, Феррейра скинул на Бланко-Лещука, а тот мастерски расправился с голкипером — 2:1.

"Сталь" — "Шахтер" 1:2

Голы: Кузык, 9 – Тайсон, 45, Бланко-Лещук, 90+5.

"Сталь": Пеньков — Тымчик, Грачев, Даниелян, Михайличенко – Якимив (Костенко, 74), Г.Малакян – Мысык (Копытов, 87), Э.Малакян, Кузык — Щебетун (Кныш, 43).

"Шахтер": Пятов — Срна, Кривцов, Ракицкий (Коваленко, 66), Исмаили — Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон (Бланко-Лещук, 85), Бернард (Дентиньо, 74) — Феррейра.

Предупреждение: Тымчик, Даниэлян — Ракицкий, Тайсон, Степаненко, Кривцов, Фред, Дентиньо, Марлос.

Удаление: Даниэлян, 90+8

"Динамо" разгромило "Карпаты"

В другом матче в Киеве "Динамо" принимало "Карпаты". Неспешное начало матча взорвалось на 8-й минуте, когда Дьемерси Мбокани расстреливал ворота Карпат, но Роман Мысак невероятным образом свою команду спас. Впрочем, уже через минуту счет был открыт — против Андрея Ярмоленко сыграли не очень внимательно, так что Андрей спокойно вошел в штрафную и отдал на Виталия Буяльского. Виталию оставалось не промахнуться примерно с центра вратарской — 1:0.

Вторая часть поединка началась столь же неспешно. В дебюте тайма львовяне даже имели полумомент, но Дмитрий Клец не сумел как следует распорядиться мячом в чужой штрафной.

А дальше начался погром 3 гола за 7 минут. Прострел Тамаша Кадара – и Виктор Цыганков удваивает преимущество киевлян. Передача Буяльского на Мбокани – и Дьемерси легко переправляет мяч в ворота. Идем дальше. Скидка Мбокани, удар Владимира Шепелева, добивание Цыганкова, 4:0.

Но на этом беды львовян не закончились. Неугомонный Цыганков вновь оказался самым шустрым у чужих ворот — после удара Буяльского и рикошета от защитника именно Виктор забил 5-й гол в поединке. Есть первый хет-трик Цыганкова за первую команду киевлян.

"Динамо" — "Карпаты" 5:0

Голы: Буяльский, 9, Цыганков, 55, 63, 82, Мбокани, 59.

"Динамо": Рудько – Кендзьора, Вида, Хачериди, Кадар – Шепелев (Беседин, 76), Корзун, Буяльский – Ярмоленко (Гусев, 67), Цыганков – Мбокани (Кравец, 63).

"Карпаты": Мысак – Мирошниченко, Нестеров, Лобай, Лебеденко (Бусько, 88) – Ткачук, Клец – Гуцуляк, Худобяк (Аркес, 65), Чачуа (Ди Франко, 65) — Рибас.

Предупреждения: Хачериди, Кадар — Лебеденко.

"Ворскла" победила "Зірку"

Еще в одном матче в Полтаве на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского встречались пятая и шестая команды чемпионата, правда, по истечении всего двух туров. Неделю назад полтавчане переиграли "Карпаты" на выезде, а подопечные Романа Монарева сыграли в безголевую ничью с "Олимпиком".

С первых минут матча "Ворскла" завладела территориальным преимуществом, но остроты на подступах к воротам Паста не создавала. Гостям из Кропивницкого не понравилось играть вторым номером и они перехватили инициативу, переведя игру на чужую половину поля. Забивать мог Эсеола, обокрав соперника у чужих ворот, но полтавчан спас Богдан Шуст.

Но открыли счет в отчетном поединке все же подопечные Василия Сачко — на 20-й минуте Павел Ребенок прострелил в штрафную, где Арман Оганесян не дал Гегаму Кадимяну забить гол, но… сделал это сам, срезав мяч в свои ворота — 1:0.

"Ворскла" совсем недолго вела в счете — уже через пять минуть Игорь Загальский выполнил подачу со штрафного, защитники "Ворсклы" не разобрались, кто выбьет мяч, а Максим Драченко воспользовался этим, вколотив игровой снаряд в сетку — 1:1.

Казалось, что матч закончится вничью, но на 84-й минуте Тарас Качараба выиграл верховую борьбу у Юрия Коломойца, но мяч отлетел прямо на Артура Загорулько, который хладнокровно расстрелял ворота Евгения Паста ударом с лета — 2:1.

"Ворскла" — "Зірка" 2:1

Голы: Оганесян (в свои ворота), 20, Загорулько, 84 — Драченко, 25

"Ворскла": Шуст — Пердута, Даллку, Чижов, Матвиенко — Кравченко (Загорулько, 68), Чеснаков — Кадимян, Шарпар, Ребенок (Одарюк, 71) — Коломоец (Кулач, 90)

"Зірка": Паст — Фатеев, Качараба, Ковалев — Полегенько, Драченко, Загальский, Гедж (Дрышлюк, 86), Оганесян (Чичиков, 61) — Прядун, Эсеола (Панфилов, 76)

Предупреждения: Пердута — Драченко, Эсеола, Панфилов

Видео: ПРОФУТБОЛКаналы Футбол 1/ Футбол 2.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк), ФК "Динамо" (Киев), ФК "Ворскла".

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