Боюсь, что все закончится подставой Мариуполя, — футбольный эксперт

Споры — играть "Динамо" в Мариуполе или нет — окончательно зашли в тупик. Уже ясно: обоснования точек зрения сторон настолько разные, что они вообще никак не пересекаются.

Об этом в передовице 60-го номера журнала "Футбол" пишет главный редактор Артем Франков, которого цитирует портал Dynamo.kiev.ua.

"Одни предъявляют документ из СБУ, прямо запрещающий играть именно в Мариуполе, другие говорят, что никакого риска нет, люди там живут и трудятся на благо Отчизны, а еще "Океан Эльзы" приезжал и "у нас самая современная система безопасности". И вообще, мало ли чего там СБУ написала — кто они вообще такие?

Ну а если кто и пытается уважительно учесть мнение оппонента, то непременно выпускает из виду пару, а то и больше существенных моментов.

1. Речь не только о Мариуполе, располагающемся в 20 км от передовой, но и о дороге в него — а именно отрезке Запорожье — Мариуполь длиной под триста км. Кто там чего на трассе гарантирует — никак, ФК "Мариуполь" пополам с УПЛ?!

2. Речь не только о команде, игроках, тренерах, функционерах, но и о болельщиках "Динамо", которые, несомненно, возжелают посетить Мариуполь в весьма значительном количестве и вовсе не в качестве отдельного подразделения АТО. Если вы считаете, что это проблема исключительно "Динамо", то глубоко заблуждаетесь. Нет, конечно, если за вами числится от силы полсотни ультрас, из которых доедут пятеро, то такая задача физически выполнима — но, может, все-таки стоит оценить разницу в масштабах?

3. Патриотический долг это, конечно, святое, но какое отношение он имеет к легионерам? Вряд ли они обязаны таким образом иллюстрировать единство Украины. Фразочки же типа "ну и пес с ними" или "пусть "Динамо" сыграет без иностранцев" уместны разве что в рамках дурно пахнущего митинга.

4. Все искренне и пламенно хотят, в том числе "Динамо", чтобы в Мариуполе можно было играть — никто не может иметь что-то против города, волею определенных обстоятельств оказавшегося почти на линии фронта. Но когда на полном серьезе предлагают изучить разницу между "гарантиями безопасности" (их не может дать никто) и "гарантиями обеспечения безопасности" (а вот их мы дадим!), ум заходит за разум.

Сколько еще говорить — в данном раскладе мнение футболистов, журналистов, футбольных функционеров, политиков не значит ровным счетом ничего, точно так же, как массовая позиция бабы Параски из восьмого ряда седьмого квартала колхозного рынка! Есть люди, которые должны дать оценку и принять решение, но эти люди носят погоны и занимают соответствующие должности. Неужели это так сложно осознать и заведомо отказаться от лирики? Что касается пожелания обязать "Динамо" (и отсиживающиеся в окопах "Карпаты") к поездке под угрозой технического поражения. Да, оная угроза уже начинает звучать, пока что не очень громко.

А попытайтесь-ка включить серое вещество и поразмыслить, какова в этой ситуации окажется позиция Лозаннского спортивного арбитражного суда, куда дело наверняка доберется исключительно в рамках процедуры! Когда с одной стороны лягут документы из СБУ и МВД, а с другой — искренние заверения… Боюсь, что все это закончится как минимум капитальной подставой Мариуполя. Есть предположение, что кое-кто примется втайне аплодировать подобному исходу", — подытожил футбольный эксперт.

Напомним, несколькими днями ранее президент киевского клуба Игорь Суркис потребовал письменных гарантий безопасности "Динамо" в Мариуполе.