Луческу признался в любви к Турции, нигде себя не чувствовал лучше

Новый главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал о своем назначении и отношениях с турецкими болельщиками.

Об этом сообщает журналист Эмануэль Росу в Twitter, пишет РБК-Украина.

"Я чувствую невероятную любовь со стороны турков. Это фантастика, такого нет в остальных странах. Я нигде себя не чувствовал лучше, чем в Турции", — сказал Луческу.

"Даже если я нахожусь в Германии, Швейцарии или Испании, и кто-то меня останавливает на улице, то я знаю, что этот парень из Турции", — добавил Луческу.

