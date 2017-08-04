"Удачи, младший брат". Владимир Кличко передал эстафету Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что со спокойным сердцем уходит из бокса, поскольку ему есть достойная замена в виде британского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа.

Об этом Кличко написал в своем Twitter.

"Мое сердце спокойно, я передаю эстафету Энтони Джошуа — следующему поколению. Удачи, младший брат, я горжусь тобой!", — написал Кличко-младший.

В свою очередь Джошуа попросил Владимира Кличко поделиться своим опытом и помочь удержаться на вершине дивизиона. Об этом боксер написал в своем Twitter.

"Респект чемпиону. Мы с тобой зажгли сцену в апреле! Я буду рад услышать от тебя любые советы по поводу того, как сохранить все это в течение последующих 10 лет", — написал Джошуа.

Напомним, ранее известные боксеры прокомментировали завершение карьеры Владимира Кличко.