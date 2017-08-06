Ломаченко сделал громкое заявление о планах на будущее и дате нового боя

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко после победы над колумбийским боксером Мигелем Марриагой пообщался с журналистами.

Украинский чемпион признал, что встреча против колумбийца не прошла идеально, пишет Апостроф.

По словам украинского спортсмена, в его планы входят встречи со всеми чемпионами в своем весе.

"Спасибо всем, кто меня поддерживал. Это был очень интересный бой для меня, я получил опыт. У будущем я намерен встречаться с другими чемпионами в своем весе, чтобы объединить пояса", — сказал Ломаченко.

Между тем промоутер боксера Боб Арума в интервью ESPN заявил, что следующий бой Ломаченко пройдет в декабре в Нью-Йорке с одним из трех боксеров.

"У нас есть несколько вариантов. Это Ригондо, если он ответит на звонок Дувы, своего промоутера. Потом Орландо Салидо, который выиграл у Ломаченко в его втором бою на профи ринге. И есть еще Мигель Берчельт, у которого есть чемпионский титул", — заявил Арум.

Напомним, Ломаченко третий раз защитил свой титул и заработал себе в актив шестую подряд досрочную победу.