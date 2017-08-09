Битва за Суперкубок УЕФА: "Реал" победил "Манчестер Юнайтед", фото и видео голов

В македонском Скопье состоялся матч за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и английским "Манчестер Юнайтед", он завершился со счетом 2:1.

Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Игра проходила при явном территориальном и игровом преимуществе испанского клуба, который лишь изредка позволял сопернику перехватывать инициативу на короткий срок, пишет УНИАН.

На 24-й минуте счет открыл Каземиро — он откликнулся на передачу Карвахаля из глубины поля, избежал офсайда и пробил в касание точно в дальний угол. В самом начале второго тайма — на 52-й минуте — Иско удвоил преимущество "Реала".

На левом краю спортсмен сыграл в стенку с Бэйлом, выбежал один на один и пробил в дальний угол — 2:0. МЮ сумел отыграть один гол, на 62-й минуте Лукаку поразил ворота противника. Но большего сделать англичанам так и не удалось. "Реал" в четвертый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА.

Видео голов

"Реал" — Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Каземиро, 24, Иско, 52 — Лукаку, 62;

"Реал": Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело — Казимиро, Модрич, Кроос — Бэйл (Асенсио, 74), Иско (Васкес, 74), Бензема (Роналду, 82);

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Дармиан — Матич, Эррера (Феллаини, 56), Погба — Мхитарян, Лукаку, Лингард (Рашфорд, 46);

Предупреждения: Карвахаль, Рамос — Лингард, Рашфорд.

Напомним, в прошлом году в норвежском Тронхейме в матче за Суперкубок УЕФА "Реал" победил испанскую "Севилью" со счетом 3:2. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео голов: MATCH DAY