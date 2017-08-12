В Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку, опубликовано видео

В Киеве после матча пятого тура украинской Премьер-лиги между местным "Динамо" и "Зіркою" из Кропивницкого футбольные ультрас "Сегедка" из Одессы устроили массовую драку с радикальной группировкой фанатов столичной команды — "Родичи".

Об этом пишет "Обозреватель".

Издание уточнило, что инцидент произошел возле станции метро "Олимпийская".

В потасовке приняли участие более ста человек, они прекратили выяснение отношения только после вмешательства полиции.

Ранее "Родичи" заявили, что прекращают фанатское перемирие с другими ультрас, которое все украинские группировки подписали три года назад из-за войны с России. Они обвинили "Сегедку" в дружеских отношениях с российскими фанатами и пообещали наказать.

Напомним, в Киеве матч между "Динамо" и "Зіркою" прошел 11 августа, он завершился со счетом 3:0. В частности, в ходе противостояния дважды отличился капитан киевлян Андрей Ярмоленко.

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