В ФФУ решили, что "Динамо" должно сыграть в прифронтовом Мариуполе

Комитет Федерации футбола Украины по вопросам стадионов решил, что матч седьмого тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" — киевское "Динамо" пройдет в прифронтовом Мариуполе.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные телеканала "Футбол 1".

Агентство уточнило, что игра состоится 27 августа на стадионе "Ильичевец".

По его данным, заседание комитета продолжалось почти четыре часа, при принятии решения был учтен опыт проведения предыдущих матчей в Мариуполе, а также доводы СБУ, полиции и Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Ранее вице-президент "Динамо" по вопросам безопасности Андрей Мадзяновский говорил, что клуб не поедет играть в Мариуполь без гарантий безопасности, и назвал альтернативный вариант — сыграть два матча с местной командой на нейтральном поле.