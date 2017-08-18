"Динамо" намерено оспорить решение ФФУ о матчах в Мариуполе

Киевское "Динамо" отреагировало на решение Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований Федерации футбола Украины, который постановил продолжить проведение матчей УПЛ и Кубка Украины сезона 2017/18 в Мариуполе.

В связи с этим столичный клуб распространил следующее заявление за подписью вице-президента "Динамо" Андрея Мадзяновского:

"Мы считаем, что своим решением члены соответствующего комитета ФФУ, включая его главу Геннадия Прокоповича, а также президента ФФУ Андрея Павелко перебрали на себя всю полноту персональной ответственности за проведение матчей чемпионата, первенств всех возрастных категорий и Кубка Украины в Мариуполе.

Мы сожалеем, что Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований ФФУ счел возможным собраться для выработки, рассмотрения и утверждения столь важного решения уже после старта соревнований, а не до их начала. Причем вынудили федерацию к обнародованию своей официальной позиции в этом резонансном вопросе — лишь активная реакция СМИ и футбольной общественности.

После детального ознакомления с документально оформленным решением Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований ФФУ мы оставляем за собой право оспорить его в предусмотренных футбольным регламентом апелляционных инстанциях — в том случае, если ФК "Динамо" сочтет недостаточными аргументы, которыми руководствовался комитет, принимая данное решение", — говорится в заявлении клуба.

Ранее "Главред" сообщал, что в "Динамо" рассказали, когда поедут играть в Мариуполь и согласились на компромисс с нейтральным полем.