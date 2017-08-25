Лига Европы: стало известно расписание матчей "Динамо" и "Зари"

Стал известен календарь матчей с участием киевского "Динамо" и луганской "Зари" на групповой стадии Лиги Европы.

Украинские клубы стартуют в основной сетке турнира 14 сентября.

"Динамо" начнет групповой этап домашним матчем против "Скендербеу", а "Заря" будет принимать "Эстерсунд".

Календарь матчей "Динамо"

14 сентября. "Динамо" — "Скендербеу"

28 сентября. "Партизан" — "Динамо"

19 октября. "Динамо" — "Янг Бойз"

2 ноября. "Янг Бойз" — "Динамо"

23 ноября. "Скендербеу" — "Динамо"

7 декабря. "Динамо" — "Партизан"

Календарь матчей "Зари"

14 сентября. "Заря" — "Эстерсунд"

28 сентября. "Атлетик" — "Заря"

19 октября. "Заря" — "Герта"

2 ноября. "Герта" — "Заря"

23 ноября. "Эстерсунд" — "Заря"

7 декабря. "Заря" — "Атлетик"

Напомним, в четверг, 24 августа, в Украине состоялись два матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы — в Александрии на стадионе "Ника" "Александрия" принимала белорусский БАТЭ из Борисова, а в Киеве "Динамо" на НСК "Олимпийском" встретилось с португальским "Маритиму".