Лига Европы: стало известно расписание матчей "Динамо" и "Зари"

Украинские клубы стартуют в основной сетке турнира 14 сентября.
Стал известен календарь матчей с участием киевского "Динамо" и луганской "Зари" на групповой стадии Лиги Европы.
Украинские клубы стартуют в основной сетке турнира 14 сентября.
"Динамо" начнет групповой этап домашним матчем против "Скендербеу", а "Заря" будет принимать "Эстерсунд".
Календарь матчей "Динамо"
14 сентября. "Динамо" — "Скендербеу"
28 сентября. "Партизан" — "Динамо"
19 октября. "Динамо" — "Янг Бойз"
2 ноября. "Янг Бойз" — "Динамо"
23 ноября. "Скендербеу" — "Динамо"
7 декабря. "Динамо" — "Партизан"
Календарь матчей "Зари"
14 сентября. "Заря" — "Эстерсунд"
28 сентября. "Атлетик" — "Заря"
19 октября. "Заря" — "Герта"
2 ноября. "Герта" — "Заря"
23 ноября. "Эстерсунд" — "Заря"
7 декабря. "Заря" — "Атлетик"
Напомним, в четверг, 24 августа, в Украине состоялись два матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы — в Александрии на стадионе "Ника" "Александрия" принимала белорусский БАТЭ из Борисова, а в Киеве "Динамо" на НСК "Олимпийском" встретилось с португальским "Маритиму".