Премьер-лига. "Шахтер" одержал волевую победу над "Вересом"

В воскресенье, 27 августа, во Львове на стадионе "Арена-Львов" состоялся поединок 7-го тура Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" в качестве хозяина поля принимал донецкий "Шахтер" и проиграл чемпионам Украины со счетом 1:2.

Начало игры оказалось обескураживающим для горняков — они пропустили гол уже на 2-й минуте, пишет УНИАН.

Огорчил гостей Валерий Федорчук. В первом тайме "Верес" провел еще несколько смелых атак, но счет до перерыва не изменился.

Во второй половине встречи донецкий клуб полностью перехватил инициативу. На 54-й минуте Марлос не без помощи рикошета сравнял счет. Тут же "Верес" снова мог выйти вперед, но Сергийчук попал в штангу.

Судьба матча была решена на 88-й минуте. Дентиньо, вышедший на замену, получил пас в штрафной и пробил мимо вратаря.

"Верес" — "Шахтер" 1:2

Голы: Федорчук, 2 — Марлос, 55, Дентиньо, 88

"Верес": Бандура — Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин — Карасюк, Федорчук — Кобин, Волошинович (Пасич Г., 71), Степанюк — Сергийчук

"Шахтер": Пятов — Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Коваленко (Тайсон, 55), Бернард (Бланко-Лещук, 73) — Феррейра (Дентиньо, 84)

Предупреждения: Степанюк, Волошинович — Ракицкий, Марлос, Фред, Тайсон

Напомним, в предыдущем туре "Шахтер" одержал победу в донецком дерби.

Фото: @FCShakhtar.