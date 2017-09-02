Боевой настрой на победу. Анонс битвы сборных Украины и Турции в отборе на ЧМ-2018

В субботу, 2 сентября, в 21:45 на поле харьковского стадион "Металлист" испанский арбитр Давид Фернандес Борбалан выведет сборные команды Украины и Турции, которые сразятся в матче отбора на ЧМ-2018.

Поражение в поединке седьмого тура отборочного цикла ЧМ-2018 может поставить крест на надеждах сборных Украины или Турции, пишет football.ua.

Ничья в Харькове существенно ослабит шансы обеих команд. Именно поэтому на ОСК "Металлист" и хозяева, и гости будут стремиться только к победе.

Пробуксовав на старте отборочного турнира, и Украина, и Турция поставили себя в невыгодное положение — догоняющих. Впрочем, еще ничего не потеряно, нужно лишь выиграть все оставшиеся матчи, и прямая путевка на мундиаль будет в кармане.

Но сказать это гораздо проще, чем сделать, что доказал и матч первого круга между этими командами в Конье, завершившийся вничью — 2:2. Особенно обидно было поклонникам команды Андрея Шевченко, ведь сборная Украины вела в счете, могла увеличить преимущество, но в итоге упустила победу.

В целом Турцию никак нельзя назвать удобным соперником для Украины. Из семи матчей наша команда проиграла четыре раза, а выиграла лишь раз. Однако если брать во внимание лишь встречи в отборах чемпионатов мира, то в них команды одержали по одной победе и еще один раз сильнейшего выявить не смогли. При этом если вспомнить, насколько уверенной была наша победа в 2004 году (3:0), и как вымучили свой выигрыш турки у сборной Украины, уже обеспечившей себе на тот момент путевку на ЧМ-2006 (1:0), то оптимизма прибавляется.

К очередному очному противостоянию команды подошли, деля третье — четвертое места в группе I, и отставая от Хорватии и Исландии на два очка. При этом если сборная Украины продолжает наращивать обороты, постепенно привыкая к требованиям Шевченко, то турки оказались на переломе: федерация футбола расторгла контракт с устроившим драку в ресторане Фатихом Теримом и назначила на его место Мирчу Луческу.

Сохранит ли большой знаток и ценитель украинского футбола стиль "упорядоченного хаоса", который исповедовал его предшественник, или решит идти своим путем — пока сказать сложно. Единственное, что бросается в глаза сразу — это вызов большого числа опытных футболистов, для которых шанс сыграть в финальном турнире ЧМ-2018 может оказаться последней в карьере возможностью попасть на крупный международный форум.

Большим плюсом для турецкой команды является возвращение в сборную Арды Турана, постоянно конфликтовавшего с Теримом. Полузащитник заявил, что верит в успех команды под руководством Луческу и сделает все возможное, чтобы поспособствовать этому. Впрочем, первые шаги Мирчи на посту главного тренера не были восприняты в Турции так же восторженно. Например, когда в списке вызванных на матчи против Украины и Хорватии не оказалось капитана "Бешикташа" Огюжана Озьякупа, в СМИ поднялась настоящая буря. В результате тренер вписал Озьякупа в заявку, заявив при этом, что на его решение повлияла не лавина критики, а взвешенная оценка возможностей футболиста. "Только дурак будет упорно стоять на своем, если видит, что не прав", — подчеркнул тренер.

К слову, эта перемена решения не очень-то подняла авторитет Луческу, поскольку позволила предположить, что у румына нет четкого плана и разработанной концепции перед оставшимися матчами отбора.

В свою очередь решение Шевченко отказаться (на данном этапе) от услуг Александра Кучера, Артема Федецкого, Максима Малышева и Евгения Селезнева не стало поводом для критики. Вряд ли в своем нынешнем состоянии эти футболисты смогли бы усилить команду, к тому же выбор у тренера сборной Украины есть, хоть и не такой богатый, как бы того хотелось.

На оптимистический лад настаивает отличная форма, которую демонстрирует на старте сезона вингер "Шальке" Евгений Коноплянка, а от его коллеги с противоположного фланга Андрея Ярмоленко можно ожидать всплеска эмоций после перехода в дортмундскую "Боруссию". Не сыграет против Турции из-за дисквалификации Ярослав Ракицкий, зато снова в команде Евгений Хачериди.

Игроки сборной Украины настроены по-боевому, и уверены, что сейчас самое время одержать первую в истории домашнюю победу над турецкой сборной.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов — Бутко, Хачериди, Кривцов, Матвиенко — Степаненко, Малиновский, Коваленко — Ярмоленко, Коноплянка — Беседин.

Турция: Бабаджан — Озбайракли, Топал, Топрак, Эркин — Туфан, Озьякуп — Ундер, Чалханоглу, Туран — Тосун.

Дисквалифицирован: Ракицкий (Украина).

Под вопросом: Гармаш (Украина).

Напомним, ранее Шевченко назвал преимущество сборной Украины перед матчем с Турцией.