Украинские гимнасты завоевали пять медалей на этапе Кубка мира в Болгарии

Украинcкие спортсмены Игорь Радивилов, Петр Пахнюк и Олег Верняев выиграли пять медалей на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который состоялся в болгарской Варне.

Радивилов добыл два "золота" — в опорном прыжке с результатом 15.000 баллов, и в упражнениях на кольцах (15.000 баллов), пишет ua.tribuna.com.

Пахнюк завоевал "золото" на параллельный брусьях (15.050) и "серебро" в вольных упражнениях (14.550).

Главная звезда сборной Украины Олег Верняев выиграл "серебро" на параллельных брусьях (14.700), а также занял пятое место в упражнении на коне (13.250) и на перекладине (13.050).

Напомним, в тайваньском Тайбэе на летней Универсиаде-2017 украинский гимнаст Олег Верняев занял первое место в соревнованиях по спортивной гимнастике в многоборье и завоевал медаль, заняв второе место в опорном прыжке.

фото: gymnastics.bg