Хижняк переписывает историю украинского бокса

Представитель полтавской школы бокса, лидер сборной Украины в весовой категории до 75 кг Александр Хижняк сумел показать в 2017 году действительно впечатляющий и без преувеличения исторический для украинского бокса результат.

С марта по сентябрь текущего года Александр одержал три важнейших победы на ведущих европейских и мировых боксерских стартах. Сначала Александр стал лучшим боксером Европы в возрастной группе до 22 лет. Впоследствии в Харькове Хижняк завоевал звание чемпиона Европы и еще и получил титул лучшего боксера соревнований независимо от весовых категорий. В итоге закрепил свои впечатляющие достижения золотой медалью Чемпионата мира, который с 25 августа по 2 сентября проходил в Гамбурге. Кроме того, Международная боксерская ассоциация признала его лучшим боксером мирового первенства.

"Действительно, Александр Хижняк показал исторический для украинского бокса результат, который, мне кажется, повторить кому-либо будет крайне затруднительно. Также чрезвычайно отраден тот факт, что для украинского бокса это первая золотая награда чемпионатов мира после 2011 года, где торжествовала наша "золотая" команда, — отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. — В свои 22 года Александру удалось получить такое количество титулов и медалей, которых на моей памяти не удавалось получить еще ни одному украинскому боксеру. Тем более, что сделано это было за 6 месяцев. Теперь для Александра и всех нас будет крайне важным сделать все необходимое для его дальнейшего прогресса. Убежден, что при правильной работе мы также сможем услышать Гимн Украины в честь Александра Хижняка и на Олимпийских играх, как это было после финалов Чемпионата мира 2017 года".

Действительно, такого весомого результата и мирового признания Александру Хижняку удалось достичь в свои 22 года! Напомним, свой двадцать второй день рождения Александр отпраздновал 3 августа.

Таким образом, за последние шесть месяцев Александр добыл три чемпионских титула, а именно:

— чемпион Европы до 22 лет (Румыния);

— чемпион Европы по боксу среди мужчин 2017, лучший боксер турнира (Харьков, Украина);

— чемпион мира по боксу среди мужчин, лучший боксер турнира (Гамбург, Германия).