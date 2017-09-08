"Завело меня". Усик прокомментировал хамскую выходку Хука на дуэли взглядов

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик утверждает, что хамская выходка немецкого боксера Марко Хука во время дуэли взглядов (тот толкнул украинца — Ред.) его завела.

Об этом он рассказал Boxing. ua.

В то же время наш соотечественник подчеркнул, что у него нет никакой агрессии к сопернику.

"… завело меня, такой адреналинчик… предполагал, что такое может быть, а это просто случилось со мной", — сказал боец.

По словам спортсмена, он видел, что немец нервничал, "горел". "… и это его форма защиты такова, он не может справиться со своими эмоциями", — добавил собеседник.

Дуэль взглядов

Напомним, поединок Александра Усика против Марко Хука состоится 9 сентября в Берлине в рамках Всемирной боксерской суперсерии. В городе уже прошли открытые тренировки соперников и дуэль взглядов.

Видео: Boxing. ua