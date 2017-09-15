-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Участники вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
-
Дуэли взглядов накануне яркого шоу в Киеве. Опубликованы фото взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions
Состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса Sparta Boxing Promotions, который состоится завтра в выставочном центре ACCO International.
Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе компании K2 Promotions.
Вашему вниманию предлагаются фотогалерея и результаты взвешивания соперников.
Виктор Постол — 64,9 кг : Джамшидбек Наджмиддинов — 64,7 кг
Карен Чухаджян — 66 кг : Стив Суппан — 64,9 кг
WBO Youth welterweight title
Денис Беринчик — 61,3 кг : Исраэль Гарсиа — 61,9 кг
Олег Малиновский — 58,3 кг : Александр Касарес — 60,1 кг
Мишико Беселия — 65 кг : Аристидес Кинтеро — 65 кг
Станислав Скороход — 72,1 кг : Гиорги Джинчарадзе — 71,2 кг
Арам Фания — 64,3 кг : Александр Котов — 63,6 кг
Андрей Великовский — 73 кг : Торнике Гикашвили — 74 кг.
Напомним, ранее сообщалось, что украинец завоевал "золото" на Чемпионате мира по боксу.
Фото Sparta Boxing Promotions.