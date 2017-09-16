Премьер-лига: минимальные победы "Вереса" и "Мариуполя", видео голов

16 сентября 2017, 19:05

Ровенская команда набрала 15 очков, поднялась с 5-го на 4-е место в таблице.

Состоялись два матча в рамказ 9-го тура УПЛ

В субботу, 16 сентября, были сыграны еще два матча в рамках 9-го тура УПЛ. На "Арене Львов" ровенский "Верес" обыграл полтавскую "Ворсклу" со счетом 1:0.

Судьба поединка была решена в единственном моменте на 65-й минуте. Евгений Пасич пробежался параллельно линии штрафной полтавчан, ушел от подката Арменда Даллку и низом точно пробил в ближний угол.

"Верес" — "Ворскла" 1:0

Гол: Е. Пасич, 65

"Верес": Бандура — Адамюк, Борзенко, Е. Пасич (Котляр, 83) Симинин — Карасюк, Федорчук — Кобин, Волошинович (Г. Пасич), Степанюк (Морозенко, 90) — Сергийчук

"Ворскла": Ткаченко — Пердута, Даллку, Чижов, Матвиенко — Чеснаков, Скляр (Одарюк, 80) — Кадимян (Кобахидзе, 64), Шарпар, Ребенок — Коломоец (Загорулько, 70)

Предупреждения: Волошинович, Бандура – Чижов, Коломоец, Пердута

Таким образом, ровенская команда набрала 15 очков, поднялась с 5-го на 4-е место в таблице, обогнав донецкий "Олимпик" (14) и вплотную приблизилась к "Ворскле" (17) в борьбе за 3-ю позицию.

В другом матче "Мариуполь" дома обыграл кропивницкую "Зірку" со счетом 1:0.

Гол на 17-й минуте забил Руслан Фомин. Денис Кожанов выкрутил мяч в район вратарской, и набежавший Фомин головой вколотил его в ворота соперника. В дальнейшем хозяева поля построили надежную оборону и без особых проблем довели матч до победы.

"Мариуполь" — "Зірка" 1:0

Гол: Фомин, 17.

"Мариуполь": Мариуполь: Худжамов — Тищенко, Яворский, Вакуленко, Кирюханцев (Насонов, 33) — Танковский, Рудыка — Кожанов, Мишнев, Болбат (Тотовицкий, 75) – Фомин.

"Зірка": Паст — Пепе, Фатеев (Качараба, 53), Маткобожик — Цюпа, Гедж (Фаворов, 61), Драченко, Полегенько (Рассадкин, 87) — Прядун, Эль Амдауи, Чичиков.

Предупреждения: Насонов, Рудыка – Драченко, Пепе, Эль Амдауи.

"Мариуполь" набрал 14 очков, обошел донецкий "Олимпик" (13) и вошел в пятерку сильнейших команд УПЛ. "Зірка", в свою очередь, с 8 очками осталась на 8-м месте в турнирной таблице.

Напомним, ранее "Александрия" дома разгромно победила "Сталь".

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2rivne1 online.

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Мариуполь Премьер-лига Ворскла УПЛ Верес
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