Вечер бокса в Киеве. Постол, Беринчик и Малиновский победили соперников, видео боев

В Киеве украинцы — экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол, боксер-профессионал, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Денис Беринчик и чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский — победили своих соперников.

Об этом пишет Укринформ.

Бои проходили в рамках вечера бокса Sparta Boxing Promotions в выставочном центре ACCO International.

Постол единогласным решением судей победил узбекского боксера Джамшидбека Наджмитдинова. В пятом раунде наш соотечественник побывал в нокдауне, пропустив сильный удар, и был близок к досрочной поражения, но сумел выстоять.

Бой Виктор Постол — Джамшидбек Наджмитдинов

Беринчик одолел техническим нокаутом испанца Исмаэля Гарсию. Украинец имел большое преимущество, нанес сопернику много тяжелых попаданий и рефери остановил бой в шестом раунде.

Бой Денис Беринчик — Исмаэль Гарсиа

Между тем Малиновский выиграл решением судей у мексиканца Александра Касареса. Судьи единогласно отдали победу нашему спортсмену, бой прошел в формате десяти раундов.

Бой Олег Малиновский — Александр Касарес

Ранее украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик провел первый бой в рамках Всемирной боксерской серии против немца Марко Хука и победил техническим нокаутом.

Видео: UkraineAtamansPRO