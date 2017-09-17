В Черногории на тренировке застрелили вратаря местного клуба

В субботу вечером, 16 сентября, в черногорском городе Котор злоумышленник во время тренировки выстрелил во вратаря местного футбольного клуба "Бокель" — Горана Ленаца, позже спортсмен скончался в больнице.

Об этом пишет football.ua, ссылаясь на данные goal.com.

Издание уточнило, что правоохранители заблокировали населенный пункт и начали искать убийцу.

"33-летнего Горана (выступал за Бокель с 2015 года — Ред.) доставили в госпиталь в критическом состоянии, но ему все же не удалось выжить", — говорится в статье.

Голкипер "был весьма популярным человеком среди болельщиков". По словам игроков команды, Ленац выделял свои собственные деньги на развитие молодых талантов.

Напомним, в мае 2016 года в Румынии во время матча между бухарестским "Динамо" и клубом "Вииторул" полузащитник первой команды — камерунский футболист Патрик Клод Экенг Экенг — потерял сознание, после чего умер.

Видео: CBS News