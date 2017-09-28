Лига Европы: В Белграде после первого тайма "Динамо" проигрывает "Партизану"

В четверг, 28 сентября, в Белграде проходит матч второго тура группового раунда Лиги Европы в группе В между местным "Партизаном" и киевским "Динамо".

После первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев.

На 34-й минуте хозяева открыли счет. Тавамба после вброса аута поборолся за мяч с Домагоем Видой, оттеснил его и отдал свободному Ожеговичу, а тот переиграл Коваля.

А на 42-й минуте "Партизан" удвоил свое преимущество. Тавамба пробросил мяч мимо защитников "Динамо" и поразил ворота гостей.

Ранее в испанском Бильбао завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Атлетик" принимал луганскую "Зарю" и сенсационно уступил со счетом 0:1.

Напомним, в первом туре группового раунда ЛЕ "Динамо" победило албанский "Скендербеу" со счетом 3:1.