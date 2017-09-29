Невероятный камбэк в Белграде. "Динамо" вырвало победу у "Партизана" в ЛЕ, опубликованы фото и видео

В четверг, 28 сентября, в Белграде состоялся матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором сербский "Партизан" принимал вице-чемпиона Украины киевское "Динамо".

Поединок завершился победой "Динамо"со счетом 3:2, а матч проходил без зрителей — из-за санкций в отношении сербского клуба, пишет УНИАН.

Уже по традиции, сложившейся в этом еврокубковом сезоне, "Динамо" слишком вальяжно провело первый тайм, что вылилось в неожиданный счет по итогам первой половины игры.

На 34-й минуте "Партизан" открыл счет благодаря голу Ожеговича, а на 42-й провал центра обороны гостей привел к еще одному взятию ворот — Тавамба сделал счет 2:0.

В перерыве тренерскому штабу "Динамо" пришлось вносить кардинальные коррективы. На поле появились сразу два форварда — Беседин и Мораес, которые заменили соответственно Кравца и Цыганкова.

Активные действия "Динамо" помогли не только отыграть солидное отставание в счете, но и победить.

На 54-й минуте Мораес реализовал пенальти, назначенный за игру рукой игрока "Партизана". На 68-й минуте Буяльский после прохода Беседина забил с близкого расстояния, восстановив статус-кво. А на 84-й минуте тот же Буяльский сильным ударом пробил в штангу, а Мораес сделал дубль, сыграв на добивании. 3:2 - победа "Динамо".

"Партизан" — "Динамо" — 2:3

Голы: Огнен Ожегович, 34, Леандре Тавамба, 42 - Жуниор Мораес, 54 (с пенальти), Виталий Буяльский, 68, Жуниор Мораес, 84

"Партизан": Владимир Стойкович, Боян Остоич, Мирослав Вуличевич, Неманья Милетич, Неманья Милетич, Сейдуба Сума (Данило Пантич, 76), Марко Янкович, Милан Радин, Эвертон Луис, Огнен Ожегович (Джордже Йованович, 79), Леандре Тавамба

"Динамо": Максим Коваль, Домагой Вида, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Дерлис Гонсалес (Николай Морозюк, 90), Сергей Сидорчук, Артем Кравец (Артем Беседин, 46), Виктор Цыганков (Жуниор Мораес, 46)

Предупреждения: Леандре Тавамба, 83. Марко Янкович, 47. Эвертон Луис, 63. - Артем Кравец, 29. Сергей Сидорчук, 79.

В параллельном матче группы "Скендербеу" и "Янг Бойз" сыграли вничью - 1:1. "Динамо" с 6 очками лидирует в своем квартете.

Ранее в испанском Бильбао завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Атлетик" принимал луганскую "Зарю" и сенсационно уступил со счетом 0:1.

Напомним, в первом туре группового раунда ЛЕ "Динамо" победило албанский "Скендербеу" со счетом 3:1.

Видео: dailymotion.com.