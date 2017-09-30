Украинка выиграла престижный теннисный турнир

В столице Узбекистана Ташкенте прошел престижный теннисный турнир WTA International — Tashkent Open, в финале украинка Екатерина Бондаренко победила гражданку Венгрии Тимею Бабош.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на официальный сайт соревнований.

В то же время агентство уточнило, что решающая игра длилась 1 час 28 минут, она закончилась со счетом 6:4, 6:4.

"За это время украинка выполнила четыре эйса против двух у соперницы, совершила четыре двойные ошибки и выполнила 66% первых подач. Также она выполнила пять из семи брейк-поинтов, против 4/6 у соперницы", — говорится в статье.

Таким образом, наша соотечественница выиграла второй турнир WTA в карьере. Ранее — в 2008-м году — Бондаренко побеждала на соревнованиях, которые проходили в британском Бирмингеме.

Напомним, в августе в Торонто украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный турнир WTA Premier 5 — Rogers Cup, или Открытый чемпионат Канады, завоевав более 500 тыс. долларов призовых.

Фото: tashkentopen.uz