В Грузии внезапно умер вратарь клуба "Зугдиди" прямо перед матчем

Вратарь грузинского клуба "Зугдиди" Шота Маминашвили потерял сознание во время разминки перед матчем.

Об этом пишет "Интерфакс".

Сразу же игрок был доставлен в больницу, но спасти жизнь ему не удалось.

В связи с трагическим событием матч между командами "Зугдиди" и "Вит Джорджия" был отменен.

Маминашвили большую часть своей карьеры провел в составе батумского "Динамо". В клуб "Зугдиди" игрок перешел перед началом текущего сезона.

Напомним, в Испании форвард "Реала" попал в ДТП.