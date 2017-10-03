Украинец занял почетное место в рейтинге лучших боксеров мира

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко занял почетное место в рейтинге лучших боксеров мира.

Ломаченко поднимается в рейтинге, даже не выходя на ринг. По версии ESPN, Василий занял второе место в списке лучших боксеров планеты, независимо от весовой категории, сообщает телеканал 24.

Украинец сделал шаг вперед по сравнению с прошлым месяцем. Прогресс нашего хай-тека произошёл из-за того, что Андре Уорд, экс-лидер рейтинга ESPN, завершил карьеру.

Итак, Ломаченко теперь опережает только казах Геннадий Головкин.

Ближайший соперник Василия — Гильермо Ригондо — также находится в ТОП-10. Он на седьмой строчке.

Напомним, ранее авторитетное издание Boxrec обновило рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. В список вошли стразу три украинских боксера: Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и Александр Усик.