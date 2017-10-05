Отбор на ЧМ-2018. Шевченко рассказал, когда определится с составом сборной Украины на матч с Косово

Накануне поединка против сборной Косово в рамках отбора на ЧМ-2018 наставник украинской дружины Андрей Шевченко рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу.

Наставник желто-синих также рассказал о травме полузащитника Виктора Цыганкова, из-за которой он не отправился на матч с Косово, сообщает sportarena.com.

По словам Шевченко, о повреждении игрока тренерский штаб знал заранее.

"Вчера попробовали несколько вариантов нашей игры, ребята отработали очень хорошо, никаких травм нет, за исключением Цыганкова. Знали о его небольшом повреждении, ведь старый рубец немного дает о себе знать, поэтому парень не готовится к игре и уже улетел в Киев", — сказал главный тренер украинской сборной.

Что касается состава команды на матч против Косово, то с ним Шевченко уже практически определился. Вместе с тем, в этой встрече наставник украинской сборной не сможет рассчитывать на полузащитника Марлоса, который вместо Албании возвращается в Киев из-за проблем с документами.

"Определился с составом на 90%, а после сегодняшней тренировки в Албании будем точно определяться", — добавил Шевченко.

Напомним, ранее Шевченко рассказал, с кем не хочет встретиться в плей-офф отбора на ЧМ-2018.