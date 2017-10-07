Шевченко о победе сборной Украины над Косово: "Мы старались, боролись и выстояли"

7 октября 2017, 08:17

Сборная Косова отдала все последние силы, говорит наставник "сине-желтых".

Сборная Украины отмечает второй гол в ворота соперника

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был доволен, как его подопечные сыграли матч против команды Косова.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Футбол 1", сообщает "Динамо от Шурика".

— Сегодня получился очень тяжелый матч, погодные условия были просто ужасными. Думаю, сборная Косова отдала все последние силы, которые у них были. Мы старались, боролись, выстояли, просто молодцы. Ребята очень грамотно сыграли, я остался доволен.

Те футболисты, которые вышли на замену, однозначно усилили игру. Гармаш, который действовал даже не на своей позиции, сыграл очень хорошо. Марлос также удачно вошел в игру. Я доволен и игрой, и результатом. Повторюсь, по такому полю очень тяжело играть.

— Гармаш сыграл не на своей позиции. Это была вынужденная мера?

— Мы не меняем особо наш план на игру. Гармаш хорошо смотрелся в первом тайме, много двигался, перемещался. Мы решили его чуть сместить вперед, а Ярмоленко отправить ниже, чтобы поставить Марлоса на свою позицию. В моменте с первым голом Гармаш сыграл великолепно, хоть это и был автогол. Денис оказался там, где нужно, и должен был забивать. Забил потом и Ярмоленко, значит, они в этих позициях сыграли хорошо и качественно.

— Как оцените дебют Марлоса?

— У Марлоса получился дебют в одном из самых сложных матчей. Он хорошо вошел в игру. Мы знаем его сильные качества: он идеально работает с мячом, и если бы качество поля нам позволяло показать больше, нам бы всем было легче. Марлос однозначно усилит нашу команду, мы знаем где именно его использовать. Самое главное — постепенно вводить его в состав и с каждой игрой команда будет прогрессировать.

— Вы акцентировали внимание игроков, что по такой погоде следует больше бить по воротам?

— Конечно, мы говорили об этом. Это была очень сложная ситуация. Местами мяч вообще не катился, мы не могли играть. Я сказал ребятам: "Действуйте по ситуации. Если есть возможность, нужно играть, если нет — будем бороться, бить вперед". Почему я им сказал такое — мяч вообще не катился, невозможно было отдать передачу. Тяжело приспособиться к таким условиям. Когда нужно было играть просто, они это делали, когда нужно было держать мяч — они держали мяч.

— Вы не боялись, что по из-за такой погоды матч придется доигрывать завтра?

— Я, конечно, боялся за это. Все переживали, особенно в начале игры, когда пошел сильный дождь. Не хотелось здесь оставаться — это была бы потеря многих часов на восстановление. Сейчас вернемся в Киев, куда нас ждет долгая дорога. Кстати, как сыграли хорваты?

— 1:1. Что этот результат значит для вас?

— Он нам ничего не дает, все равно нужно выигрывать у них в очной встрече. Для нас это будет финал. Надеюсь, нас придут поддержать болельщики. К слову, хотел бы поблагодарить болельщиков, которые приехали сюда в такую погоду и так далеко. Спасибо вам большое, ждем вас в Киеве.

Напомним, вчера на нейтральном поле в албанском Шкодере подопечные Шевченко добыли победу над косоварами — 2:0.

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Украина победа сборная Андрей Шевченко Косово Гармаш Марлос
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