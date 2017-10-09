"Будет хороший футбол". Шевченко рассказал о подготовке сборной Украины к матчу с хорватами

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке сборной Украины к матчу отбора на на ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

Об этом Шевченко рассказал на пресс-конференции, сообщает football.ua.

"Настроение отличное, ждем завтра наших болельщиков, мы к игре готовы. Хотел сказать несколько слов о Хорватии. Я с большим уважением отношусь к их стране, к хорватскому футболу и к их футболистам, болельщикам. Это не самое лучшее развитие событий для двух команд, хотелось бы другого сценария", — сказал Шевченко.

"Считаю, что в нашей группе мы и Хорватия показывали более-менее стабильный футбол с точки зрения ведения игры, организации игры. Не всегда результат был для обеих команд необходимым, но для нас это финальная игра", — подчеркнул он.

"Смотрел я сегодня расклады в турнирной таблице, хорваты тоже должны играть на победу, если они сыграют вничью, шансов у них тоже не особо будет. Матч будет открытый, будет хороший футбол и приятно играть с такой сильной командой. Несмотря на то, что у них есть кадровые изменения, смена тренера, я уверен, что завтра они будут в своей лучшей форме", — считает главный тренер сборной Украины.

"У хорватов достаточно много высококлассных футболистов. Я не знаю, в каком состоянии Манджукич, но это очень качественный игрок и хороший нападающий. И, конечно, в середине поля у них есть Модрич, их капитан, который ведет игру. Есть тот же Ракитич, то есть у Хорватии достаточно много хороших исполнителей, каждый из которых может решить ход матча", — отметил он.

"Что касается смены их тренера, то я об этом меньше всего задумывался, потому что игроки у Хорватии очень хорошие, они давно играют вместе и у них есть определенная командная игра. Если руководители посчитали, что тренер не выполняет свои функции, значит, для них это было правильное решение, и я его не комментирую.

Как бы ни было, меняется тренер или нет, я знаю хорватских игроков, их характер, об этом я говорил ребятам. Кроме того, что там высококлассные футболисты, они также обладают очень сильным характером и важные игры они всегда проводят очень хорошо. Мы должны быть к этому готовыми, и мы будем к этому готовыми", — добавил Шевченко.

Матч между сборными Украины и Хорватии состоится в понедельник, 9 октября в Киеве на НСК "Олимпийском". Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, предыдущий матч 24 марта, в Загребе матч отборочного турнира на чемпионат мира-2018 между сборными Хорватии и Украины завершился со счетом 1:0.