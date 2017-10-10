"Золотой мяч". Названы претенденты на приз лучшему футболисту мира

Опубликованы все тридцать номинантов на приз лучшего футболиста мира "Золотой мяч".

Об этом идет речь в сообщении издания France Football.

На главный персональный приз современного футбола претендуют: Неймар ("ПСЖ"), Лука Модрич, Марсело, Серхио Рамос, Карим Бензема, Иско, Тони Кроос, Криштиану Роналду (все — "Реал"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Нголо Канте ("Челси"), Луис Суарес ("Барселона"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Ян Облак ("Атлетико"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эдин Джеко ("Рома"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Садьо Мане ("Ливерпуль"), Радамель Фалькао ("Монако"), Лионель Месси ("Барселона"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия Д), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Матс Хуммельс ("Бавария"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Эден Азар ("Челси").

Добавим, что после будут названы трое номинантов, из которых и будет назван обладатель "Золотого мяча".

Напомним, что действующим победителем является Криштиану Роналду.